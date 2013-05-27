Новости Беларуси. На Минщине увеличат количество земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Сейчас в Минском регионе в списке желающих получить наделы почти 32 тысячи человек. За три месяца этого года была представлена ​​около 1000 участков. Комитет по строительству и архитектуре, райисполкомы заняты поиском дополнительных наделов.

Также отработан вопрос о расширении границ сельских населенных пунктов путем создания новых улиц индивидуальной жилищной застройки с учетом минимальной эксплуатации пахотных земель. На Минщине определенно больше, чем 600 таких гектаров, на которых планируется сформировать 4,5 тысячи земельных участков для индивидуального жилищного строительства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ..