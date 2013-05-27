В Брестской области сегодня прошел ураган. Пострадали 4 района

Новости Беларуси. В Брестской области сегодня, 27 мая, прошел ураган. Пострадали 4 района.

Сильный ветер повредил кровли более чем в 30 сельхозпостройках и 10 жилых домах. За несколько минут в Барановичах и Пинске шквалистым ветром вырваны с корнем деревья, повалены заборы.

Не обошлось и без пострадавших. В Барановичах парень и две девушки доставлены в больницу.

На месте работают спасатели, которые убирают упавшие деревья с дорог.

Досталось от ураганного ветра и Минской области. В Слуцком районе прошел сильный град. В результате разгула стихии повалены деревья, повреждены крыши домов.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится до конца недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.