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В Брестской области сегодня прошел ураган. Пострадали 4 района

27 мая 2013 17:14
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Новости Беларуси. В Брестской области сегодня, 27 мая, прошел ураган. Пострадали 4 района.

Сильный ветер повредил кровли более чем в 30 сельхозпостройках и 10 жилых домах. За несколько минут в Барановичах и Пинске шквалистым ветром вырваны с корнем деревья,  повалены заборы.

 Не обошлось и без пострадавших. В Барановичах парень и две девушки доставлены в больницу. 

На месте работают спасатели, которые убирают упавшие деревья с дорог.

Досталось от ураганного ветра и Минской области. В Слуцком районе  прошел сильный град. В результате разгула стихии повалены деревья, повреждены крыши домов.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода сохранится до конца недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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