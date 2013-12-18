В минском метро провели учения - «террорист» задержан

Новости Беларуси. Бомба в сумке, машинист в заложниках, выстрелы и взрывы. Сегодня утром на станции метро «Петровщина» задержали «террориста», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно по такому сценарию прошли сегодня учения в метро. Слаженность действий отрабатывали сотрудники КГБ, МЧС, Следственного комитета и службы безопасности столичной подземки. По легенде, предполагаемый террорист пытался пронести бомбу. Его остановили, но он прорвался на платформу и взял в заложники машиниста. Обезвредили злоумышленника бойцы спецподразделения «Альфа».

Впрочем, такое занятие не последнее: в рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею антитеррористические учения пройдут и на крупном спортивном объекте: это будет или Чижовка, или Минск-Арена.

Сергей Ревтович, заместитель начальника отдела Антитеррористического центра КГБ Республики Беларусь:

По каждому учению у нас делаются определенные выводы, идет оценка. И по результатам выводов делаются коррективы в планы учений. С учетом ошибок, соответственно, далее развиваем ту или иную программу действий.

Вадим Плис, заместитель начальника по безопасности КУП «Минский метрополитен»:

По результатам сегодняшнего занятия будет проведен разбор на метрополитене с участием всех служб. На подведении итогов мы определим те проблемные вопросы, которые требуют доработки, внесем соответствующие коррективы в планы подготовки наших работников.