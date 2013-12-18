Темы диссертаций станут практико-ориентированными, в аспирантуру можно поступить без диплома магистра. Подписан указ Президента

Новости Беларуси. Научные исследования станут более практико-ориентированными. Это предусмотрено указом, который подписал президент. Отныне темы диссертаций должны быть согласованы с организациями, реально заинтересованными в практическом применении полученных результатов. Они же и будут оказывать материальную поддержку соискателям в процессе подготовки научных трудов.

Кроме того, документом предусмотрены и некоторые изменения в порядке поступления в аспирантуру. Теперь наличие диплома магистра для этого не обязательно, а иностранные граждане могут быть зачислены по результатам собеседования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.