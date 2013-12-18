Прямой эфир

Темы диссертаций станут практико-ориентированными, в аспирантуру можно поступить без диплома магистра. Подписан указ Президента

18 декабря 2013 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Научные исследования станут более практико-ориентированными. Это предусмотрено указом, который подписал президент. Отныне темы диссертаций должны быть согласованы с организациями, реально заинтересованными в практическом применении полученных результатов. Они же и будут оказывать материальную поддержку соискателям в процессе подготовки научных трудов.

Кроме того, документом предусмотрены и некоторые изменения в порядке поступления в аспирантуру. Теперь наличие диплома магистра для этого не обязательно, а иностранные граждане могут быть зачислены по результатам собеседования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Высшее образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
К 1 апреля 2014 года государственное жилье в Беларуси перейдет в разряд арендного
18 декабря 2013 08:33

К 1 апреля 2014 года государственное жилье в Беларуси перейдет в разряд арендного

В Минске вручили свидетельства спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи
17 декабря 2013 18:26

В Минске вручили свидетельства спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи

Выставка научных разработок открылась в Минске в рамках форума проектов Союзного государства
17 декабря 2013 17:34

Выставка научных разработок открылась в Минске в рамках форума проектов Союзного государства