К 1 апреля 2014 года государственное жилье в Беларуси перейдет в разряд арендного

Новости Беларуси. В Беларуси государственное жилье переводится в разряд арендного. Соответствующий указ подписал президент. В первую очередь это касается служебных и некоторых видов социальных квартир. Они станут коммерческими уже до 1 апреля следующего года. Таким образом будет сформирован фонд арендных квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, гражданам, которые проживают в государственных квартирах, лучше не откладывать приватизацию на потом. Крайний срок, отведенный государством — июль 2016 года. После чего это жилье станет коммерческим. Документом также предусмотрен порядок предоставления арендного жилья. Так, 60% квартир получат нуждающиеся в улучшении жилищных условий.