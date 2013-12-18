Когда в Беларуси откроются ёлочные базары и как правильно выбрать елку к Новому году?

В программе «Утро» на СТВ на вопросы отвечала Ружена Навицкая, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства РБ
Когда в Беларусь начнут открываться ёлочные базары?
Ружена Навицкая:
Первые ёлочные базары планируются к открытию 23 декабря, в канун католического Рождества.
Сколько будет организовано таких базаров и будет ли их больше, чем в прошлом году?
Ружена Навицкая:
Да, в этом году лесхозы начали заранее готовиться к новогодним праздникам и в целом, по регионам Республики будет организовано более 900 торговых точек.
Сколько будут стоить праздничные ели?
Ружена Навицкая:
Цена новогодней ели или сосны будет зависеть от ее высоты. Дерево высотой до метра в среднем будет стоить на ёлочных базарах лесхозов в районе 50 тыс. бел. рублей, ель или сосна до 2-х метров - 60- 65 тыс, и дальше по возрастающей. Самая высокая ель обойдется в 250 тыс. бел. рублей.
Что грозит тем, кто решит самостоятельно вырубить ёлку в лесу?
Ружена Навицкая:
В Беларуси запрещена самовольная заготовка хвойных деревьев. Такое нарушение повлечет за собой наложение штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин, все будет зависеть от группы лесов, в котором произошло нарушение.
Как выбрать новогоднюю елку?
Ружена Навицкая:
Когда вы выбираете дерево на елочном базаре, вы должна посмотреть, насколько крепко держатся иголки на дереве. У свежезаготовленного дерева иголки не осыпаются, имеют ярко выраженную зеленую окраску. Достаточно потрогать ветку рукой и проверить, не осыпаются ли иголки. Если ель свежезаготовленная, значит, она дольше простоит.