Когда в Беларуси откроются ёлочные базары и как правильно выбрать елку к Новому году?

В программе «Утро» на СТВ на вопросы отвечала Ружена Навицкая, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства РБ

Когда в Беларусь начнут открываться ёлочные базары?

Ружена Навицкая:

Первые ёлочные базары планируются к открытию 23 декабря, в канун католического Рождества.

Сколько будет организовано таких базаров и будет ли их больше, чем в прошлом году?

Ружена Навицкая:

Да, в этом году лесхозы начали заранее готовиться к новогодним праздникам и в целом, по регионам Республики будет организовано более 900 торговых точек.

Сколько будут стоить праздничные ели?

Ружена Навицкая:

Цена новогодней ели или сосны будет зависеть от ее высоты. Дерево высотой до метра в среднем будет стоить на ёлочных базарах лесхозов в районе 50 тыс. бел. рублей, ель или сосна до 2-х метров - 60- 65 тыс, и дальше по возрастающей. Самая высокая ель обойдется в 250 тыс. бел. рублей.

Что грозит тем, кто решит самостоятельно вырубить ёлку в лесу?

Ружена Навицкая:

В Беларуси запрещена самовольная заготовка хвойных деревьев. Такое нарушение повлечет за собой наложение штрафа в размере от 5 до 10 базовых величин, все будет зависеть от группы лесов, в котором произошло нарушение.

Как выбрать новогоднюю елку?

Ружена Навицкая:

Когда вы выбираете дерево на елочном базаре, вы должна посмотреть, насколько крепко держатся иголки на дереве. У свежезаготовленного дерева иголки не осыпаются, имеют ярко выраженную зеленую окраску. Достаточно потрогать ветку рукой и проверить, не осыпаются ли иголки. Если ель свежезаготовленная, значит, она дольше простоит.