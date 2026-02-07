В Минском колледже цифровых технологий разработали уникальную инклюзивную методику обучения

Настасья Пинчук, корреспондент: Программирование как способ заговорить с миром. Для учащихся с ограниченными возможностями Минского колледжа цифровых технологий компьютер становится не просто инструментом, а мостом к общению.

Нанотехнологии, робототехника и микроэлектроника – сферы, где определяющим является интеллект, а не физические данные. В истории Минского колледжа цифровых технологий уже два десятилетия посвящены уникальной инклюзивной практике. За этот период путевку в жизнь получили более 800 специалистов с особыми образовательными потребностями.

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:

На сегодняшний день у нас четыре категории обучаются. Это тотально незрячие дети или с сильными нарушениями зрения, с нарушением слуха и речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройством аутистического спектра.

Профессии, которым мы обучаем детей особенных, это программисты, фотография, видеомонтаж, микроэлектроника и нанотехнологии, робототехника (именно в направлении программирования роботов) и автоматизация технологических процессов.