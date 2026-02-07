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В Минском колледже цифровых технологий разработали уникальную инклюзивную методику обучения

07 февраля 2026 13:54
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В Минском колледже цифровых технологий разработали уникальную инклюзивную методику обучения-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Программирование как способ заговорить с миром. Для учащихся с ограниченными возможностями Минского колледжа цифровых технологий компьютер становится не просто инструментом, а мостом к общению. 

В Минском колледже цифровых технологий разработали уникальную инклюзивную методику обучения-3

Нанотехнологии, робототехника и микроэлектроника – сферы, где определяющим является интеллект, а не физические данные. В истории Минского колледжа цифровых технологий уже два десятилетия посвящены уникальной инклюзивной практике. За этот период путевку в жизнь получили более 800 специалистов с особыми образовательными потребностями.

В Минском колледже цифровых технологий разработали уникальную инклюзивную методику обучения-5

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:
На сегодняшний день у нас четыре категории обучаются. Это тотально незрячие дети или с сильными нарушениями зрения, с нарушением слуха и речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройством аутистического спектра. 

Профессии, которым мы обучаем детей особенных, это программисты, фотография, видеомонтаж, микроэлектроника и нанотехнологии, робототехника (именно в направлении программирования роботов) и автоматизация технологических процессов.

В Минском колледже цифровых технологий разработали уникальную инклюзивную методику обучения-7

Ежегодно здесь обучается около сотни ребят с различными диагнозами. Их путь в профессию – это результат педагогического мастерства преподавателей. Колледж готовит реальные кадры для экономики. Трудоустройство выпускников стопроцентное. В течение 2 лет каждому помогают адаптироваться на рабочем месте.

Подробнее в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Образование в Беларуси

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