Сила объектива: как любимое занятие помогло не потеряться по жизни

Герой нашего сюжета – фотограф Эдуард Клуйша. С детства передвигается на коляске, но это не помешало ему взять в руки камеру, достичь успеха в фотоделе и передавать свое мастерство подрастающему поколению. Начиналось все с простой «мыльницы», а первая большая победа случилась в 16 лет на международном конкурсе.

Эдуард Клуйша, фотограф, педагог, руководитель фотошколы «Ангел», член Белорусского общественного объединения фотографов: В фотографию я пришел очень давно, порядка 10 лет, наверное. И благодаря Белорусскому детскому фонду мое знакомство с фотографией переросло в работу. Мне нравится, и я еще студент Минского государственного колледжа сервиса и технологий. Фотография дала мне и увлечение классное, и работу хорошую. Я снимаю портреты в основном.

Став преподавателем, Эдуард не стал копировать стандартные программы. Он создал свою методику. Вместе с Белорусским детским фондом Эдуард стал инициатором и участником большого социального проекта для воспитанников и Ивенецкого дома-интерната, и Республиканского реабилитационного центра.

Эдуард Клуйша:

И с Белорусским детским фондом обучение разрабатывал, и в международных конкурсах участвовал. Но, что самое интересное, у моих учеников уже, например, Николай, там сидит Егор, у них тоже есть уже награды. Они участвуют в фестивале, такой есть «Особые таланты», и в том году были первые места, и в этом.

Также у нас организована была фотовыставка «Поверь в себя» в Национальной библиотеке. Фотография – это очень классный инструмент коммуникации. Фотография раскрывает творческий потенциал. И мне нравится работать в нашем центре, обучать ребят фотографии.