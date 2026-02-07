Под Минском началась спартакиада среди сотрудников Мингорисполкома, администраций районов, СМИ и депутатов

В пристоличье проходит спартакиада среди сотрудников Минского горисполкома, администраций районов, СМИ и депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода для зимних стартов – самая подходящая.

В 12-й раз под Минском собрались 12 команд. Это более двух сотен участников. Для них главное не столько результат, сколько атмосфера праздника. В числе видов спорта, где сегодня определяют лучших, – лыжный спринт, настольный теннис, стрельба, финские городки, прыжки в длину с места, дартс. Продолжится турнир по волейболу.

Константин Андрусевич, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района Минска:

Я впервые на зимней спартакиаде. Та зима, которую мы сегодня здесь наблюдаем, это прекрасный повод всем здесь встретиться, в такой настоящей зимней атмосфере. И на самом деле эмоции, которые мы переживаем в эту зимнюю прекрасную погоду, они еще более яркие, еще более насыщенные.

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Командообразование, поддержка этих инициатив. Болеть за друг друга, поддерживать – это такой заряд бодрости, духа. Зима замечательная. Смотрите, сколько снега, удовольствия, улыбок, радости. Мы все нацелены, чтобы просто отдохнуть, развеяться и победить.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Те виды спорта, которые прежде всего формируют командный дух, позволяют выступить командно, показать, насколько едина сегодня команда в устремлении быть спортивными, быть подвижными. И своим личным примером показывать нашим горожанам, нашим минчанам, как нужно проводить свободное время, как нужно заниматься спортом, физической культурой. Отличная погода, отличное настроение. У всех есть желание побеждать.

Такие спортивные состязания – уже полюбившийся вид тимбилдинга. Победители станут известны 8 февраля. В воскресенье пройдет церемония награждения. На ней отметят команды, показавшие лучшие результаты.