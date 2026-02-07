Пожар в квартире в Гродно – погибли три человека

В Гродно при пожаре погибли три человека, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О возгорании в квартире стало известно около полудня. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех мужчин.

Личности погибших устанавливаются, один из них предположительно является собственником жилья. Соседи сообщили, что хозяин квартиры злоупотреблял алкоголем. Прошлой осенью по этому же адресу уже выезжали спасатели, и тогда причиной возгорания была оставленная на включенной плите кастрюля. Сегодня из соседних квартир работники МЧС эвакуировали 12 человек. Госпитализация понадобилась 76-летней пенсионерке.