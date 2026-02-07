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Пожар в квартире в Гродно – погибли три человека

07 февраля 2026 13:40
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В Гродно при пожаре погибли три человека, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О возгорании в квартире стало известно около полудня. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех мужчин.

Пожар в квартире в Гродно – погибли три человека-2

Личности погибших устанавливаются, один из них предположительно является собственником жилья. Соседи сообщили, что хозяин квартиры злоупотреблял алкоголем. Прошлой осенью по этому же адресу уже выезжали спасатели, и тогда причиной возгорания была оставленная на включенной плите кастрюля. Сегодня из соседних квартир работники МЧС эвакуировали 12 человек. Госпитализация понадобилась 76-летней пенсионерке.

# Пожар # ЧП

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