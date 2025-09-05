В Минском городском технопарке прошёл республиканский молодёжный медиафорум

В Минском городском технопарке прошел республиканский молодежный медиафорум, посвященный актуальным трендам в социальных сетях. Мероприятие объединило более 70 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках теоретической части обсуждали скрытые возможности мессенджеров, создание подкастов и специфику подготовки текстов для социальных платформ. Особое внимание уделили успешному опыту в продвижении информации через современные форматы, включая короткие видео и адаптацию мемов для образовательных целей.

Ульяна Шедько, заместитель главы медиаотдела Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина: Главная роль у нас получается – развитие соцсетей, таких как Instagram, Telegram. Мы там публикуем научные статьи, взаимодействие с наукой – как студент проводит свои мероприятия, конференции.

Александр Иваненко, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мы живем в цифровой среде, весь мир. Это не только белорусы и молодежь нашей страны. Если верить статистике прошлого года – более 8,5 миллиона пользователей Сети только в Беларуси. Мы говорим о том, что более 50 % – это пользование мобильным интернетом, а это значит, что люди спешат получать информацию быстро, оперативно, проверено с использованием гаджетов. Мы действительно должны научиться, подучиться, подтянуться подавать грамотно вовремя, оперативно, интересно различный контент в программном обеспечении интернет-среды.

Практическая часть включала разработку и защиту собственных медиапроектов. Форум стал платформой для обмена инновационными идеями и укрепления профессиональных связей.