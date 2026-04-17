В Минском городском Совете депутатов провели встречу с Белорусской ассоциацией многодетных родителей

Социальная сфера, санаторно-курортное лечение и жилищная политика. Эти вопросы озвучили представители Белорусской ассоциации многодетных родителей на встрече с председателем Минского городского Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, многодетные мамы интересовались, входит ли период отпуска по уходу за ребенком в стаж для назначения пенсии и как можно увеличить будущие выплаты. Также про оздоровление детей и возможности для досуга. Представители ассоциации предложили проработать механизм предоставления льготных абонементов школьникам, которым водная терапия рекомендована медиками.

Татьяна Жуковец, председатель Октябрьской районной организации ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»: У меня трое детей: 16, 14 и 3 года. Младший ребенок ходит в сад, мы оплачиваем только 50 % стоимости питания. Старшие дети учатся в гимназии, и государство полностью оплачивает их питание.

Лаура Шить, многодетная мама: У меня трое детей: две девочки, один мальчик. Пришла к этому осознанно, всегда хотела большую семью с детства. У меня семья тоже многодетная, у мужа многодетная, то есть нам это нравится. Я воспользовалась семейным капиталом, когда родился третий ребенок, погасить кредит на дом, то есть сейчас мы живем в большом доме. А также у нас бесплатная медицина, дополнительный выходной день есть для многодетной мамочки.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Ассоциация многодетных родителей – это та организация, которая объединяет достаточно большое количество для города многодетных семей. И встреча для многодетных и для властей очень полезная, нужная: обменяться мнениями и в то же время узнать, если есть какие-то узкие места, их попробуем оперативно решить.

В Минске проживают около 16,5 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются более 50 тысяч детей.