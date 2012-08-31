Минтруда и соцзащиты: В Беларуси многодетных отцов освободят от призыва на военную службу и службу в резерве

Новости Беларуси. В Беларуси многодетных отцов планируется освободить от призыва на военную службу и службу в резерве. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Новшества ожидают и тех, кто собирается в декрет. Изменения коснутся матерей, которые занимаются предпринимательской деятельностью или, например, творчеством. За таких женщин в отпуск по уходу за ребенком смогут пойти отцы и другие родственники ребенка. Пока же такая возможность есть только у матерей, которые работают по контракту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.