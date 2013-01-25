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В минской школе № 91 открыли памятную доску Хосе Марти и присвоили учреждению имя кубинского героя

25 января 2013 17:30
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Новости Беларуси. Значимый день. В 91 столичной школе 25 января состоялось открытие памятной доски Хосе Марти. Также учреждению присвоили имя кубинского героя.

Эта школа необычная. В ней обучаются дети с нарушением слуха и речи. На торжественное мероприятие в учебное заведение приехали почетные гости с подарками. Для визитеров ребята подготовили оригинальные творческие номера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Альфредо Ньевес Портуондо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Беларуси:
Сегодня это такой огромный день для наших народов, кубинского и белорусского. Потому что мы сегодня открываем память о дружбе, которая есть между нашими народами.

Татьяна Мадудина, директор УО «Средняя школа № 91»:
Церемония присвоения нашей школе имени кубинского поэта, писателя, революционера Хосе Марти, я думаю, послужит укреплением дружбы между Республикой Куба и Республикой Беларусь.

# Школы в Беларуси

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