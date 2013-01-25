Белорусские физики изучают влияние излучения на работу приборов

Новости Беларуси. Белорусские физики изучают влияние ионизирующего излучения и потока заряженных частиц на материалы. В первую очередь, это касается работы приборов в условиях радиации. Как земной, так и космической. Тема, действительно, актуальна. Изучают её и в Бразилии, и в Америке, и в странах Европы.

В Институт физики Владимир Сергеевич пришел еще первокурсником. Признается, тогда об ученой степени он даже не мечтал. Теперь талантливый исследователь практически сменил свою домашнюю прописку на проспект Независимости.

Владимир Калинов, ведущий научный сотрудник Института физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси:

Когда я поступил в университет на физический факультет, я на первом же курсе пришел сюда. И вот с тех пор и занимаюсь.

Физика для него – это целая жизнь. Сначала кандидат диссертаций, теперь еще и докторская. Здесь в привычной обстановке в любимой лаборатории говорить о влиянии ионизирующего излучения на материалы Владимир Сергеевич может часами. Первые страницы истории этих фундаментальных исследований относит аж к 1980. Их масштабы тоже грандиозны. Не только земные, но и космические.

Владимир Калинов, ведущий научный сотрудник Института физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси:

В космосе работают телескопы - они тоже подвержены космическим излучениям. Соответственно, эти космические излучения модифицируют материалы.

Опыт подобных оптических исследований огромен: Америка, Бразилия, страны Европы. Поделились они и с белорусской стороной, в первую очередь, в рамках интернационального сотрудничества.

Владимир Калинов, ведущий научный сотрудник Института физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси:

При выполнении этой работы выполнялись эксперименты в Италии, Бразилии, использовались ядерные реакторы России и Украины.

Пока оценить всю значимость оптических открытий трудно. Но ведь Ампер и Флеминг тоже когда-то не догадывались о будущем электричества и антибиотиков, шутит ученый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.