Борис Батура провел прием граждан в Марьиной Горке

Новости Минской области. К Борису Батуре обратились 13 человек. Улучшение жилищных условий стало основной темой разговора. В районе более 200 многодетных семей. Жители одного из микрорайонов жаловались на отсутствие налаженной инфраструктуры. Большинство вопросов решили непосредственно на месте во время приема. По остальным губернатор дал поручения ответственным службам.

Микрорайон Криница от Марьиной Горки отделен железной дорогой. До вокзала – 2 км. До другого микрорайона – 8. В центр города люди добираются или пешком, или рейсом автобуса. А вот попасть в больницу оказывается целой проблемой. По словам жителей, автобус до больницы ходит всего 1 раз в день и только в одну сторону.

Жителей беспокоит и отсутствие социальной инфраструктуры. В микрорайоне, где живет около 9 тысяч человек, нет аптеки, почтового отделения, детского сада. Благоустройство оставляет желать лучшего.

Борис Батура, председатель Облисполкома:

Вы мне конкретно скажите, когда, а не «будет рассмотрено». Когда будет организовано, если в этом есть необходимость. По маршруту посмотрите. Надо – значит, сделайте! И по обустройству дворовых территорий будем иметь в виду.

Волнует пуховчан и дальнейшая судьба гаражного кооператива. Районное руководство считает необходимым его снести. А в перспективе построить здесь торговый центр.

На приеме Бориса Батуры часто поднималась и тема улучшения жилищных условий многодетных семей. В районе таких 237, полсотни из них надеются получить частные квадратные метры.

Ирине Лапицкой, матери 4 детей, первоначально предлагают заселиться в частный дом. Но он далеко от центра. Борис Батура дал поручение найти вариант, который устроил бы молодую мать.

Борис Батура, председатель Облисполкома:

В любом случае, надо, чтобы в первом полугодии вы нашли решение этого вопроса.

И еще одна хорошая новость для родителей: обновленный детский сад в райцентре введут в эксплуатацию уже в феврале.

Обсуждали также нарушение границ земельных наделов в деревне Старый Двор, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.