Клара Лучко. Женщина мира и тысячелетия, красотой которой восхищался Пабло Пикассо

Привыкнуть к тому, что эти актрисы – наше прошлое – довольно трудно. Еще совсем недавно они блистали на экране, восхищали своей красотой и моложавостью. Но сегодня они только в фильмах, в чьих-то мемуарах, в собственных книгах, если они написаны. Я часто думаю, что где-то рядом шла и наша собственная жизнь. Потому что, вспоминая их, мы вспоминаем и себя, какими были 20-30 лет назад.

У этой актрисы была счастливая судьба. На Кубани ей поставили памятник. Природа щедро одарила ее и талантом, и умом, и красотой. На кинофестивале в Каннах журналисты всерьез спрашивали: свой ли у нее румянец или это макияж. Актриса не дожила несколько месяцев до своего 80-летия, но выглядела потрясающе. Больше 45 ей никто не давал. Даже казалось, что с годами она становится только красивее. Клара Лучко, замечательная актриса, любимица миллионов.

Эта актриса, на счету которой 60 фильмов, была востребована всегда. Впервые в кино она снялась в 19 лет, у своего учителя, кинорежиссера Сергея Герасимова в фильме «Молодая гвардия». А последние съемки были за два дня до смерти в телесериале, в Петербурге, с К. Лавровым.

Клара Степановна всю жизнь обожала шляпы. Ей было хорошо за 60, а она носила укороченные юбки, ноги позволяли. И все это выглядело не вульгарно, а слегка кокетливо.

Актриса, вроде бы, никогда не болела. Она вообще терпеть не могла жаловаться на плохое самочувствие. Тогда, в марте 2005 года, она вернулась со съемок в Петербурге. Устала, но вида не показывала. Хотела как можно быстрее вернуться домой. И уже на следующее утро в своей квартире шла на кухню, чтобы приготовить мужу завтрак. Но упала в коридоре. Оторвался тромб. Муж тотчас вызвал «скорую», но было уже поздно. Клара Степановна умерла на руках мужа.

Клара Лучко очень любила нашу страну. Не раз, особенно в последние годы, приезжала в Минск, на кинофестиваль «Листопад», получала награды, призы, охотно давала интервью. Говорила, что киностудия «Беларусьфильм» любимая, так как здесь снялась в фильме «Красные листья». Актриса даже удивилась, когда получила приглашение от знаменитого кинорежиссера Владимира Корш-Саблина, который еще до войны снял фильм «Моя любовь» с Лидией Смирновой.

«Красные листья» – мелодрама, в основе которой реальные события. Вначале режиссер предложил актрисе роль Стаси. Это – главная роль. Стася – невеста, ее жених – революционер, он попал в тюрьму, его ждет смерть. Но Лучко заинтересовала другая роль – роль певички в кабаре Ядвиги. На эту роль Корш-Саблин предполагал пригласить кого-то из оперетты. Но Лучко уговорила режиссера дать ей пробу Ядвиги. Сделали удачный грим, прическу, нашли роскошное золотое платье, а фигура у Клары превосходная. Роль Ядвиги небольшая, но очень эффектная, выигрышная. Особенно сцена в ресторане, где между столиками Ядвига поет песню «Белая несмелая ромашка полевая», где партнером был М. Жаров, кстати, ее сосед по дому в Москве. А пела за нее Э. Пьеха.

Актриса очень любила эту роль. Пройдет много лет. Однажды она приедет на один из юбилейных концертов Э. Пьехи, поднимется на сцену и подарит певице красивый букет, в который будут вкраплены красные листья.

Актриса часто играла в кино простых женщин. Говорила, что она трижды казачка – по корням (хотя родилась в деревне под Полтавой), и по ролям – сыграла в фильмах «Кубанские казаки» и «Цыган». Но в жизни была, несмотря на то, что родители колхозники, достаточно аристократична и изыскана. Всегда доброжелательная, спокойная и очень красивая. Эта стать, гордо посаженная голова и безупречное лицо. У нее был замечательный характер.

Я была шапочно знакома с Кларой Степановной. Однажды, в компании, с удовольствием наблюдала за актрисой. Хорошо и весело она рассказывала о том, как на международных кинофестивалях кинозвезды переодеваются по четыре раза в день. А советские актрисы чего только не придумывали, желая разнообразить свой скудный гардероб. Вместо топа надевали купальник, за ночь юбку от одного платья пришивали к другому. Однажды Лучко выручила Целиковская, одолжив в поездку роскошный вечерний наряд из тафты. Правда, дышать в нем из-за маленького размера было совершенно невозможно.

В другой раз Клара Степановна поведала нам с актрисой Валентиной Шендриковой о том, как накануне убирала квартиру (а жила она в Москве на Котельнической набережной, в знаменитой «высотке», в этом доме жили М. Жаров, А. Твардовский, Г. Уланова, Л. Смирнова, Ф. Раневская, Н. Богословский) и в гостиной двигала большой стол, подставив под него собственную спину. И говоря об этом, весело смеялась, представляя себе всю нелепость этой ситуации. У нее никогда не было домработниц. Так уж была воспитана.

Клара Лучко родилась в крестьянской семье, в 1925 году. Отец работал директором совхоза, мама возглавляла колхоз. У мамы был очень красивый голос. И в юности она пела в церкви, вместе с самим Иваном Козловским. Родителей никогда не было дома, и воспитанием девочки занималась ее тетка: строгая, неграмотная женщина, которую все звали баба Киля. Потом она будет жить с Кларой в Москве, растить ее дочь и внука.

Девочке было еще мало лет, когда отец поступил в институт и семья переехала в Полтаву. Будущая звезда росла робкой и застенчивой. За высокий рост и нескладность девочку дразнили «жирафой». Чтобы преодолеть робость, а тут она еще и влюбилась в красавца 9-классника, Клара даже отважилась прыгнуть с парашютом. На парня это впечатления не произвело, но сама Клара «получила огромное наслаждение от полета».

Когда началась война, семья была эвакуирована в Казахстан. Здесь Клара закончила школу. Нужно было думать о профессии. Она с детства мечтала о кино. На фильмы со своей любимой актрисой Тамарой Макаровой бегала по много раз. А тут она узнает, что в Алма-Ате С. Герасимов и Т. Макарова производят набор в актерский класс. Родители категорически против такого выбора дочери. Они мечтали о другой профессии. Хотели, чтобы их дочь стала врачом или юристом. Но, всегда послушная Клара, проявила твердость характера, заявив, что будет только артисткой.

Конкурс был огромный, но Лучко с блеском сдала экзамены. Скоро ВГИК вернулся в Москву. Это было такое счастье – учиться у своего кумира. Тамара Федоровна Макарова учила своих учениц не только актерскому мастерству, но и хорошим манерам, часто подкармливала их, помогала одеться. Клару она почему-то называла «Петуньей».

Актриса всегда говорила, что ее жизнь в кино началась с фильмом «Кубанские казаки». Ее пригласил сниматься сам Иван Пырьев. Человек сложный, неоднозначный, с замашками диктатора, но талантливый кинорежиссер и тонкий психолог. Каждая его картина становилась событием. Его фильмы смотрела вся страна и вся страна пела песни, которые звучали с экрана, начиная с картины «Свинарка и пастух».

В фильме «Кубанские казаки» – это были песни Дунаевского «Ой, цветет калина» и «Каким ты был, таким остался». Съемки проходили на Кубани, в богатом совхозе. Красивая природа: степь, воздух, пахнущий полынью, река Кубань. Блестящие актеры.

Лучко играла казачку, звеньевую, ударницу труда Дашу Шелест, которая с подругами приезжает на ярмарку и встречает там любовь.

Вначале фильм назывался «Веселая ярмарка». Но когда его показали Сталину, тот его переименовал.

«Кубанские казаки» перевернул всю жизнь Клары Степановны. Мгновенно, никому неизвестная актриса превратилась в лауреата Госпремии, стала звездой всесоюзного масштаба. На нее обрушился шквал зрительских писем. Письма приходили мешками.

Зная, что актриса не замужем, многие предлагали руку и сердце. Но все они опоздали. Актриса уже встретила свою любовь.

Тогда, уже известный актер Сергей Лукьянов, он в фильме «Кубанские казаки» играл одну из главных ролей – Гордея Ворона. Как только увидел Клару в гримерной (это было еще до начала съемок), сказал: «Я пропал!» Они поженятся, у них родится дочь Оксана.

Лукьянов был старше ее на 15 лет, не очень здоров, у него часто болело сердце; ради Клары, которую он очень сильно любил, он даже оставил семью. Но брак их был не очень долгий – 15 лет. Сергей Лукьянов умер, когда ему было 55 лет, прямо в театре Вахтангова, где работал много лет. Умер прямо на сцене, во время собрания. Инфаркт. Актера не довезли даже до больницы. Его хоронила вся театральная Москва.

В жизни Клары Лучко наступила черная полоса. Актрису было не узнать: осунувшееся лицо, круги под глазами. Она перестала красиво одеваться, что любила всегда. И закончились деньги. Режиссеры все реже приглашали сниматься. Но по натуре Клара Степановна оптимист. Она верила, что все это скоро кончится.

Однажды она пришла в гости к своей подруге, диктору ЦТ Азе Лихитченко. И там познакомилась с журналистом газеты «Известия» Дмитрием Мамлеевым. От подруги они вышли вместе и пошли искать такси. «Вот так, с той поры и ходим вместе» – шутила актриса. Она даже себе не могла объяснить, как ей, 45-летней женщине, удалось вскружить голову красавцу-мужчине, который был младше ее. Мамлеев безумно любил свою Клару; он умер от тоски и одиночества в начале 2012 года.

Часто говорят: «любовь как в кино». У Клары Лучко было все наоборот – любовь в кино, как в жизни.

В фильме «Цыган» тысячи женщин узнали в ней себя. Он сделал актрису снова очень популярной. Автор романа, писатель Анатолий Калинин, перед началом съемок твердо заявил: «Клавдию должна играть только Клара Лучко!» Его нисколько не смущало, что актриса почти на 20 лет старше своей героини. И он оказался прав: актриса настолько ярко и естественно сыграла свою роль, что никому и дела не было, сколько ей лет.

Этот сериал, наверное, один из самых лучших. Хорошие тексты, профессиональная режиссура, замечательная музыка композитора Зубкова. Долго не могли найти актера на главную мужскую роль – цыгана Будулая. Пробовались и Николай Сличенко, и Армен Джигарханян. Но в силу разных причин сниматься не могли. И тогда Клара Степановна вспомнила о молдавском актере Михаиле Волонтире. Он подошел на эту роль идеально: кудрявые волосы, борода, черная шляпа. В его образе было что-то романтическое и загадочное.

Фильм снимали в настоящей казачьей станице. Дом, в котором жила Клавдия Пухлякова, обставляли всей станицей: несли из своих домов. В том числе и старинное зеркало, которое очень понравилось Лучко, и которое после съемок подарили актрисе.

Станичники постоянно присутствовали на съемках, давали советы. Иногда, чтобы снять сцену, приходилось расталкивать толпу. Многие цены «давались» с трудом. Например та, где Клавдия и Катька (актриса Нина Русланова), дерутся из-за Будулая мокрым бельем. Актрисы так вошли «в раж», что стали драться всерьез, даже текст забыли.

Когда сериал вышел на телеэкраны, успех его был такой, что зрители потребовали продолжения. Вышло еще четыре серии «Возвращение Будулая». И это был редкий случай, когда продолжение не уступало первому фильму.

Одной из самых любимых картин самой Клары Лучко всегда оставался фильм по комедии Шекспира «12 ночь».

Актрисе было 30 лет, когда режиссер Ян Фрид пригласил ее в свой фильм. Нужно было сыграть две роли: Виолу и ее брата близнеца Себастьяна. Выбор режиссера вначале вызвал недоумение. Актриса, у которой еще иногда прорывался украинский акцент и шекспировский текст? Но актриса блестяще справилась. И еще, в этом фильме она такая красивая! Для этой роли Лучко пришлось научится фехтовать, скакать на лошади. Иногда Кларе казалось, что у нее ничего не получается. Тогда она уходила за декорации и тихонько плакала. Но все получилось.

Если до «12 ночи» все считали, что Лучко может играть только колхозниц, то после этой картины о ней стали говорить, что она может играть только классические роли, роли аристократок. А она могла играть все. С годами росло мастерство, появилась глубина. Она замечательно сыграла графиню Д’Агу в фильме «Ференц Лист».

Клара Степановна активно снималась в кино до середины 90-х годов. Еще играла в театре киноактера, вела ТВ-программу о кино. Ее дни были расписаны по минутам. А потом она отошла от кинематографа.

Она поразительно красиво старела, словно совсем не чувствовала своего возраста. На вопрос журналистов, как ей удается так хорошо выглядеть, отвечала, что секрет ее стройности прост: она сама все делает по дому: моет полы, на даче высаживает свои любимые лилии. Что ленится посещать косметические салоны и тренажерные залы, что никогда не делала пластический операций и придумала себе гимнастику, которую делает лежа в постели – вытягивается, растягивает мышцы рук, ног, шеи. Правда, добавляла, что никогда не забывала пользоваться ночным кремом. И смеялась, когда ее называли «самой сексуальной бабушкой». Кстати, внук Саша всегда звал ее только Кларой.

При росте 1 м 70 см она всю жизнь весила не больше 65 кг. Всегда носила одежду 46 размера.

Она снималась у самых знаменитых кинорежиссеров: Пудовкина, Хейфица, Юткевича, Лиозновой.

Ей присуждали самые громкие титулы и регалии: «Женщина года», «Женщина тысячелетия», «Женщина Америки», «Женщина Индии». К ним она всегда относила иронически, с улыбкой, не принимала всерьез. Ей гораздо дороже был успех у зрителей, которые принимали актрису восторженно. Она не могла спокойно спуститься в магазин, погулять с собакой.

«Я – счастливый человек» – часто повторяла она. Единственное, что в жизни ее напрягало, это необходимость летать самолетами. Если была возможность, старалась и во Владивосток ехать поездом. Тем более, что проводницы ее просто обожали.

Никакой актерской спеси и фанаберии в ней не было. Главным девизом ее жизни было «никогда ни на что не жаловаться». И по возможности помогать людям. Актер Алексей Никульников, сыгравший ее сына в фильме «Цыган», называл актрису второй мамой, а актер Михаил Валантир, если речь заходит о его экранной Клавдии, плачет и говорит, что Лучко – святая. Клавдия Степановна помогла ему найти деньги и отдала свои сбережения на операцию, когда было совсем плохо с глазами.

Говорят, актерская судьба удается тогда, когда роли зрители помнят долго. Таких ролей у Клары Степановны было много. Она действительно нашла свою подкову счастья.

Талантливая актриса, очень красивая женщина, просто хороший человек. Такой Клару Лучко будут помнить долго.

Элеонора Езерская