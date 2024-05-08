Лазаревич на возложении цветов и венков в Минске: «Очень важно отмечать 9 Мая, сохраняя память»

Новости Беларуси. Почтить память погибших защитников в годы Великой Отечественной войны. Церемония возложения цветов и венков, посвященная Дню Победы, прошла у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ее участниками стали свыше 500 человек. Утром в знаковом для белорусов месте собрались представители Мингорисполкома, районных администраций, предприятий города и силовых ведомств. К монументу легли ярко алые розы и гвоздики. Память погибших почтили минутой молчания.

Филипп Высоцкий, председатель Минского городского совета ветеранов:

Будучи на торжественном заседании, на котором выступал Президент, мы еще раз восхищались его талантом, умом, гениальностью. Он сказал: мы никого не трогаем, нам ничего не надо. Нам нужно спокойно работать, жить, воспитывать своих детей и помнить о тех, кто ушел из этой жизни ради нас.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Та память, то уважение должно сохраниться у нас навсегда – у нашего поколения, молодежи, детей. Поэтому очень важно отмечать 9 Мая, сохраняя память и безмерное уважение нашим победителям, нашим ветеранам Великой Отечественной войны.