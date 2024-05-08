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Лазаревич на возложении цветов и венков в Минске: «Очень важно отмечать 9 Мая, сохраняя память»

08 мая 2024 17:57
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Новости Беларуси. Почтить память погибших защитников в годы Великой Отечественной войны. Церемония возложения цветов и венков, посвященная Дню Победы, прошла у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лазаревич на возложении цветов и венков в Минске: «Очень важно отмечать 9 Мая, сохраняя память»-1

Ее участниками стали свыше 500 человек. Утром в знаковом для белорусов месте собрались представители Мингорисполкома, районных администраций, предприятий города и силовых ведомств. К монументу легли ярко алые розы и гвоздики. Память погибших почтили минутой молчания.

Лазаревич на возложении цветов и венков в Минске: «Очень важно отмечать 9 Мая, сохраняя память»-4

Филипп Высоцкий, председатель Минского городского совета ветеранов:
Будучи на торжественном заседании, на котором выступал Президент, мы еще раз восхищались его талантом, умом, гениальностью. Он сказал: мы никого не трогаем, нам ничего не надо. Нам нужно спокойно работать, жить, воспитывать своих детей и помнить о тех, кто ушел из этой жизни ради нас.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Та память, то уважение должно сохраниться у нас навсегда – у нашего поколения, молодежи, детей. Поэтому очень важно отмечать 9 Мая, сохраняя память и безмерное уважение нашим победителям, нашим ветеранам Великой Отечественной войны.

Лазаревич на возложении цветов и венков в Минске: «Очень важно отмечать 9 Мая, сохраняя память»-7

Лазаревич на возложении цветов и венков в Минске: «Очень важно отмечать 9 Мая, сохраняя память»-9

Архитектурно-скульптурный комплекс «Минск – город-герой» открылся в белорусской столице 8 мая 1985 года. Ровно через год исполнится 40 лет с момента его создания.

# Великая Отечественная война # общество # Надежда Лазаревич

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