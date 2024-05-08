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В 14 лет хотел попасть на фронт, чтобы помогать бороться против оккупантов. Пообщались с ветераном ВОВ

08 мая 2024 17:58
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В преддверии Дня Победы те, кто боролся за свободу и мирное небо в годы Великой Отечественной войны, продолжают получать поздравления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В канун 9 Мая чествовали ветерана из Вилейки Ивана Ивановича Занковича. Гостей полон двор. А в руках подарки, а еще юбилейная медаль к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков, которая сразу нашла свое место на кителе.

С ветераном пообщалась наш корреспондент Анна Куртасова.

В 14 лет хотел попасть на фронт, чтобы помогать бороться против оккупантов. Пообщались с ветераном ВОВ-1

Иван Занкович был самым старшим из семи детей. Родился в крестьянской семье в деревне Королевцы Вилейского района. В начале лета 1941-го всем селом активно трудились на земле – сеяли картофель. Тринадцатилетний Иван также помогал по хозяйству. Наступило воскресное утро. 22 июня. Ничего не предвещало беды, как вдруг услышали гул самолетов.

В 14 лет хотел попасть на фронт, чтобы помогать бороться против оккупантов. Пообщались с ветераном ВОВ-4

Иван Занкович, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда началась война, я был в поле – пас овец. У нас самолеты советские летали низко, а тут самолеты летали высоко-высоко – это уже немецкие. Бомба попала между наших деревень на поле.

Свои 14 лет Иван Иванович встретил на седьмой день после начала войны. Как и все юноши, он стремился попасть на фронт, чтобы помогать в борьбе против оккупантов. Но нужно было подождать. Когда ему исполнилось 16, Иван Занкович вступил в ряды партизан. Это был апрель 1942-го. Недалеко от родной деревни в этот период началось формирование партизанской группы, которая после вошла в состав бригады «Народные мстители». Иван Занкович был связным. Ходил в разведку к немецким гарнизонам, участвовал в засадах.

В 14 лет хотел попасть на фронт, чтобы помогать бороться против оккупантов. Пообщались с ветераном ВОВ-7

Далее смотрите в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Анна Куртасова

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