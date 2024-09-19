В Минской области завершают подготовку к отопительному сезону. Паспорта готовности получили почти 80 % потребителей тепловой энергии. Всего их насчитывается более пяти тысяч, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Организациями ЖКХ в полном объеме выполнены ремонт стыков панелей и печей. Проведены гидравлические испытания теплосетей, ремонт и техническая диагностика котлов, в том числе на центральных теплоисточниках. Только в Столбцовском районе к работе в осенне-зимний период необходимо было подготовить свыше полусотни объектов тепловой энергии. В полном объеме запаслись и топливом.

Наталия Григорович, начальник отдела теплового хозяйства Столбцовского объединения коммунальных служб:

У нас 28 котельных, которые являются твердотопливными, 23 котельные у нас газовые. Из ряда этих котельных у нас три комбинированные. В процессе подготовки к осенне-зимнему периоду мы всегда работаем согласно разработанным планам мероприятий. Паспортизация наших объектов также была получена своевременно. Объекты к тепловому отопительному сезону готовы. Также мы занимаемся заменой тепловых сетей.

Также сейчас самое время подготовить печное оборудование в частных домовладениях. Чтобы избежать возгораний, спасатели посещают одиноких, одиноко проживающих граждан, пожилых людей и многодетные семьи. Специалисты проверяют противопожарное состояние домов и помогают устранить недочеты.

Галина Богданович:

Проверяем дымоход, чтобы трещин не было, ничего, ну и все, чистим люки.