Медицина на селе – что привлекает молодые кадры в малых населённых пунктах?

30 молодых специалистов пополнили медицинские учреждения Столбцовского района. Большинство из них приступили к работе в ФАПах и амбулаториях. К слову, многие из них обновили. И работа в этом направлении продолжается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как обеспечивается медицина на селе и что привлекает молодые кадры в малых населенных пунктах, узнала Анна Куртасова.

Еще месяц назад Анастасия Пищик получала диплом о высшем образовании, а уже в руках трудовая и должность заведующей Вишневецкой амбулаторией. Сюда попала по распределению. Она врач общей практики. Признается, работать на селе нравится. Здесь небольшой поток пациентов. А это дает возможность уделить больше внимания больному и назначить ему правильное лечение.

Анастасия Пищик, заведующая Вишневецкой амбулаторией:

На распределении целенаправленно искала амбулаторию. Вдохновил один врач – Лука (Войно-Ясенецкий). Он был великим хирургом. И он тоже свой путь начинал с деревни. Врач общей практики – это как семейный врач. При спокойном разговоре с пациентом можно подметить какие-то мелкие детали, которые помогают в диагностике.