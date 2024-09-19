Республиканский чемпионат ОСВОД по спасательному многоборью прошёл на водохранилище Вяча
Республиканский чемпионат ОСВОД по спасательному многоборью прошел на водохранилище Вяча. За звание лучшего боролись команды со всей Беларуси. В течение двух дней самые отважные водолазы соревновались в разных дисциплинах. В их числе плавание вольным стилем с преодолением препятствий и спасание на лодке.
Как это было? Расскажет Яна Лысякова.
На службу в МЧС Сергей Амбражей заступил почти 30 лет назад. Сначала был пожарным, а когда в Беларуси организовали водолазно-спасательную службу, в числе первых пополнил ее ряды. После выхода на пенсию стал спасателем в ОСВОД. За плечами опытного водолаза десятки спасенных жизней. А сегодня Сергей Амбражей представляет свою команду на республиканском чемпионате.
Сергей Амбражей, спасатель-водолаз Минской городской организации ОСВОД:
Я уже спасатель всю жизнь свою, но у молодежи, у молодых спортсменов всегда вижу маленькие хитрости, какие-то приемы.
Команды соревнуются в пяти видах упражнений. В их числе выход катера по тревоге, спасание и транспортировка манекена.
Яна Лысякова, корреспондент:
На берегу реки Вяча сотни спасателей со всей страны соревнуются за звание лучшего, нужно пройти несколько дисциплин. Например, за моей спиной водолазы выполняют эстафету на выкидывание спасательного круга.
Также в программе плавание вольным стилем с преодолением препятствий на дистанции 100 метров. Сами спасатели признаются: с подобными испытаниями часто приходится сталкиваться в реальной жизни.
Подробности в видео.