Республиканский чемпионат ОСВОД по спасательному многоборью прошёл на водохранилище Вяча

Республиканский чемпионат ОСВОД по спасательному многоборью прошел на водохранилище Вяча. За звание лучшего боролись команды со всей Беларуси. В течение двух дней самые отважные водолазы соревновались в разных дисциплинах. В их числе плавание вольным стилем с преодолением препятствий и спасание на лодке. Как это было? Расскажет Яна Лысякова.

На службу в МЧС Сергей Амбражей заступил почти 30 лет назад. Сначала был пожарным, а когда в Беларуси организовали водолазно-спасательную службу, в числе первых пополнил ее ряды. После выхода на пенсию стал спасателем в ОСВОД. За плечами опытного водолаза десятки спасенных жизней. А сегодня Сергей Амбражей представляет свою команду на республиканском чемпионате.

Сергей Амбражей, спасатель-водолаз Минской городской организации ОСВОД:

Я уже спасатель всю жизнь свою, но у молодежи, у молодых спортсменов всегда вижу маленькие хитрости, какие-то приемы. Команды соревнуются в пяти видах упражнений. В их числе выход катера по тревоге, спасание и транспортировка манекена.