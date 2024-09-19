Свыше 5 тысяч минчан присоединились к единому дню информирования
Свыше 5 тысяч минчан присоединились к единому дню информирования. Он посвящен 85-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На предприятиях и организациях Минска работали 9 онлайн-студий, куда присоединились студенты, учащиеся колледжей и представители молодежных советов. В качестве спикеров выступили историки, архивисты и молодежный актив столицы. Говорили о важности Дня народного единства, ключевых исторических моментах и их влиянии на современную Беларусь.
Анна Щеглова, ведущий специалист по работе со СМИ РОО «Белая Русь»:
Единство – это чувство, которое осмысливается здесь, ощущается здесь. И национальная идея о единстве может быть раскрыта в обществе в полной мере только в том случае, если я, вы, каждый гражданин страны сможет с гордостью сказать: «Я белорус».
Александр Кохановский, декан исторического факультета БГУ:
17 сентября – одна из наиболее знаковых дат. И в исторической памяти это сохраняется. Названия учреждений, организаций, названия улиц и площадей. Именно современники акцентируют внимание на дате 17 сентября, я думаю, мы будем эту традицию продолжать.
Кроме того, для участников мероприятия в городской ратуше организовали документально-иллюстративную выставку Президентской библиотеки Беларуси. На ней представлены уникальные архивные документы, воспоминания очевидцев, книги и периодика 1920-х – 1930-х годов.