Свыше 5 тысяч минчан присоединились к единому дню информирования. Он посвящен 85-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На предприятиях и организациях Минска работали 9 онлайн-студий, куда присоединились студенты, учащиеся колледжей и представители молодежных советов. В качестве спикеров выступили историки, архивисты и молодежный актив столицы. Говорили о важности Дня народного единства, ключевых исторических моментах и их влиянии на современную Беларусь.