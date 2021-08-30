Фитогобелены из растений и пояса, тканные на кроснах. Как белорусские мастерицы возрождают старинные ремёсла
Новости Беларуси. В Крупицком центре культуры готовятся к новому творческому учебному году. Здесь работают 15 кружков по таким направлениям, как музыка, танцы, декоративно-прикладное искусство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь мастера возрождают старинные народные ремесла. Например, очень популярно ткачество на кроснах, а также изготовление фитогобеленов.
Корреспондент Анна Куртасова познакомилась с профессиональными мастерами и узнала секреты народного ремесла.
Это Крупицкий центр культуры. Здесь мастера возрождают старинные народные ремесла. Например, очень популярно ткачество на кроснах. Необычные шедевры создают в специальной хатке. Все в стиле прошлых столетий.
Ирина Дернаковская ткачеством занимается 8 лет. Хобби переросло в профессию. Признается, больше всего нравится плести белорусские пояса.
Ирина Дернаковская, руководитель кружка Крупицкого центра культуры имени В.Н. Грома:
Гэта мяне настолькi ўразiла. Я пачала ткаць, у мяне атрымалася ткаць, i гэтыя паясы ўжо колькi гадоў вядуць мяне па жыццi.
Для мастера плести – будто песню петь. Ирина Дернаковская представляла нашу страну на международных фестивалях ткачей в Индии, Словакии, Германии, Эстонии. За плечами колоссальный опыт и множество рукотворных произведений.
Анна Куртасова, корреспондент:
В коллекции у Ирины Зигмундовны более 100 поясов. Каждый – шедевр. Все разной длины – от 3 до 5 метров. Цвет – на любой вкус. Но особое место узорам – это главный элемент традиционного пояса.
В работе главное – соблюдать технологию и, конечно, традиции. Чтобы ткать правильно, надо не только понимать, как формируется узор, но и вовремя переставлять элементы. Ирина Зигмундовна использует только натуральные материалы – лен и шерсть. Каждый пояс со своим орнаментом и значением. Все зависит от события, к которому его плели.
В Крупице популярно не только ткачество. Здесь мастера также создают фитогобелены. Эту традицию народного творчества возрождает Анастасия Шпак. Каждый гобелен будто дизайнерский декор. Эти произведения создают по принципам циновки. В любой композиции используют натуральные растения.
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