Перед Днём знаний подарили мячи и тетради. Как сотрудники милиции помогают социально-педагогическому центру с приютом?

Новости Беларуси. «В школу с «Добрым Сердцем!». В преддверии Дня знаний сотрудники милиции Заводского района посетили социально-педагогический центр с приютом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребятам подарили тетради, наборы для творчества, и, конечно же, сладости. Не обошлось и без полезных подарков. Детям вручили спортивные мячи, а затем все вместе поиграли на свежем воздухе. Встреча выдалась поистине домашней – сотрудники РУВД пообщались с ребятами, узнали планы на предстоящий год.

Юрий Лобанов, заместитель начальника Заводского РУВД:

Мы оказываем всевозможную помощь как в уборке территории, так и в наведении порядка. Дарим подарки, которые приобретает наш коллектив из средств офицерского собрания.

Елена Богомолова, директор социально-педагогического центра с приютом Заводского района:

Очень благодарны за действенную, искреннюю помощь не только в сборе канцелярских товаров, но и в создании условий, удобных для детей.