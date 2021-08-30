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Перед Днём знаний подарили мячи и тетради. Как сотрудники милиции помогают социально-педагогическому центру с приютом?

30 августа 2021 14:54
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Новости Беларуси. «В школу с «Добрым Сердцем!». В преддверии Дня знаний сотрудники милиции Заводского района посетили социально-педагогический центр с приютом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед Днём знаний подарили мячи и тетради. Как сотрудники милиции помогают социально-педагогическому центру с приютом?-1

Ребятам подарили тетради, наборы для творчества, и, конечно же, сладости. Не обошлось и без полезных подарков. Детям вручили спортивные мячи, а затем все вместе поиграли на свежем воздухе. Встреча выдалась поистине домашней – сотрудники РУВД пообщались с ребятами, узнали планы на предстоящий год.

Перед Днём знаний подарили мячи и тетради. Как сотрудники милиции помогают социально-педагогическому центру с приютом?-4

Юрий Лобанов, заместитель начальника Заводского РУВД:
Мы оказываем всевозможную помощь как в уборке территории, так и в наведении порядка. Дарим подарки, которые приобретает наш коллектив из средств офицерского собрания.

Перед Днём знаний подарили мячи и тетради. Как сотрудники милиции помогают социально-педагогическому центру с приютом?-7

Елена Богомолова, директор социально-педагогического центра с приютом Заводского района:
Очень благодарны за действенную, искреннюю помощь не только в сборе канцелярских товаров, но и в создании условий, удобных для детей.

Перед Днём знаний подарили мячи и тетради. Как сотрудники милиции помогают социально-педагогическому центру с приютом?-10

А еще правоохранители помогли коллективу с покраской забора учреждения. Посещение социально-педагогического центра – это добрая традиция. В гости сюда сотрудники приезжают не только в праздники.

# Милиция Беларуси # общество # Юрий Лобанов # Елена Богомолова # Фотофакт

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