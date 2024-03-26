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«Дух истории будет сохранён». Как изменится кинотеатр «Победа» после реконструкции?

26 марта 2024 18:14
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Новости Беларуси. Вторая жизнь места с историей. В столице продолжается реконструкция кинотеатра «Победа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ранее строители укрепили памятник архитектуры послевоенного периода, а после занялись фасадом и внутренней отделкой. Кстати, кинотеатр сохранит свой исторический облик. А вот в техническом плане «Победа» изменится. Теперь здесь будет пять залов. Каждый оформят в определенной тематике. Установят комфортную современную мебель и технику.

«Дух истории будет сохранён». Как изменится кинотеатр «Победа» после реконструкции?-1

Владимир Бублик, гендиректор ОАО «Стройтрест № 1»:
Строительная готовность объекта – 80 %. Исторический облик здания снаружи, в фасаде будет сохранен. Исторический облик центрального холла, с панно, с декоративной лепниной, мозаичными полами. Дух истории, дух юности многих из нас будет сохранен, и люди сюда будут приходить, ностальгировать – тот, кто был. И видеть (наше поколение), как это было.

«Дух истории будет сохранён». Как изменится кинотеатр «Победа» после реконструкции?-4

Ожидается, что первые зрители смогут посетить киносеансы летом 2024 года. Здесь появится также кафе. Отметим, кинотеатр «Победа» включен в Государственный список историко‑культурных ценностей.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество

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