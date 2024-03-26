«Дух истории будет сохранён». Как изменится кинотеатр «Победа» после реконструкции?

Новости Беларуси. Вторая жизнь места с историей. В столице продолжается реконструкция кинотеатра «Победа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ранее строители укрепили памятник архитектуры послевоенного периода, а после занялись фасадом и внутренней отделкой. Кстати, кинотеатр сохранит свой исторический облик. А вот в техническом плане «Победа» изменится. Теперь здесь будет пять залов. Каждый оформят в определенной тематике. Установят комфортную современную мебель и технику.

Владимир Бублик, гендиректор ОАО «Стройтрест № 1»:

Строительная готовность объекта – 80 %. Исторический облик здания снаружи, в фасаде будет сохранен. Исторический облик центрального холла, с панно, с декоративной лепниной, мозаичными полами. Дух истории, дух юности многих из нас будет сохранен, и люди сюда будут приходить, ностальгировать – тот, кто был. И видеть (наше поколение), как это было.