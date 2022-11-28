В Минской области зарегистрированы случаи гололёдной и холодовой травм. Как уберечь себя от повреждений?

Новости Беларуси. В Минской области уже зарегистрированы случаи пострадавших с гололедной и холодовой травмами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главными местами, где получают повреждения, становятся тротуары и мосты. Чаще всего пострадавшие обращаются в медицинские учреждения с ушибами, переломами и вывихами. Кстати, обморожения встречаются не только в морозную погоду, но и при нулевой, даже при плюсовой температуре, особенно когда сыро и ветрено.

Владимир Савостеенко, врач-хирург Березинской районной поликлиники:

С начала гололеда есть обращения как на прием в поликлинике, так и в приемное отделение нашей больницы. Различные травмы: и ушибы, и серьезные переломы, которые требуют оперативного лечения.