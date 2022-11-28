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В Минской области зарегистрированы случаи гололёдной и холодовой травм. Как уберечь себя от повреждений?

28 ноября 2022 14:01
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Новости Беларуси. В Минской области уже зарегистрированы случаи пострадавших с гололедной и холодовой травмами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области зарегистрированы случаи гололёдной и холодовой травм. Как уберечь себя от повреждений?-1

Главными местами, где получают повреждения, становятся тротуары и мосты. Чаще всего пострадавшие обращаются в медицинские учреждения с ушибами, переломами и вывихами. Кстати, обморожения встречаются не только в морозную погоду, но и при нулевой, даже при плюсовой температуре, особенно когда сыро и ветрено.

В Минской области зарегистрированы случаи гололёдной и холодовой травм. Как уберечь себя от повреждений?-4

Владимир Савостеенко, врач-хирург Березинской районной поликлиники:
С начала гололеда есть обращения как на прием в поликлинике, так и в приемное отделение нашей больницы. Различные травмы: и ушибы, и серьезные переломы, которые требуют оперативного лечения.

В Минской области зарегистрированы случаи гололёдной и холодовой травм. Как уберечь себя от повреждений?-7

Потенциально опасными местами являются ступени подъездов, подземных переходов, остановки общественного транспорта, горки. Зимой к выбору обуви нужно подходить тщательно. Желательно отказаться от каблуков, носить подходящие сапоги или ботинки. Пожилым людям советуют уменьшить количество прогулок.

# Гололед # общество # Владимир Савостеенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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