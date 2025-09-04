В галерее Михаила Савицкого открыта выставка шанхайских фотографов

Выставка организована совместно с Шанхайской международной культурной ассоциацией. Проект объединяет работы четырех выдающихся мастеров разных поколений – это фотографы из Шанхая, которые получили мировое признание. Представленные произведения демонстрируют разнообразие стилей и новаторские подходы в визуальном искусстве, что позволяет зрителям ощутить пульс времени и гуманистический дух города-космополита.

Сунь Юнкан, куратор выставки «Диалог культур»: Уже третий раз посещаю вашу страну. На этот раз привез вам эту выставку. Четыре фотографа разных поколений в своих фотоработах демонстрируют, как менялся Шанхай с течением времени. Очень рад, что минчане могут познакомиться с нашим городом благодаря таланту китайских фотографов.

Е Цзылэ, фотограф (Китай):

В рамках данной выставки я представил две серии работ. Первая знакомит гостей с драматическим театром Шанхая. А вторая группа работ посвящена жизни простых шанхайцев. Я делал фотографии своих соседей, так как проживаю в здании, которому более 100 лет. И я думаю, жителям белорусской столицы было бы интересно посмотреть на простых людей разных возрастов.

Каждая работа – это окно в современный многогранный Китай, где тесно сплетаются традиции и инновации, противоречия и гармония, динамика и спокойствие. Снимки выполнен в разных жанрах, от документальной и уличной фотографии до художественной, портретной съемки и концептуальных фантазийных проектов.