В БГУИР состоялось торжественное открытие нового специализированного учебного класса

Аудитория предназначена для проведения практических занятий с курсантами и студентами по нескольким дисциплинам‎. В классе развернуто 10 учебных точек, на каждой – автоматизированное рабочее место. Это обеспечивает максимальный охват и гибкость при выборе форм и способов обучения.

Владимир Колегаев, начальник военного факультета БГУИР:

Этот класс собой полностью дублирует современную цифровую аппаратную Р-414МБРП. Грубо говоря, с колес снят КУНГ со всем цифровым оборудованием и размещен в классе. Помимо того, что в этой аппаратной имеется два рабочих места, в данном классе их организовано 10. С каждого автоматизированного рабочего места можно управлять оборудованием, которое расположено в станциях – это мультиплексорное оборудование и радиорелейные станции.

Аналог такого класса есть в Военной академии, однако в университете аудитория модернизирована, это значительно увеличивает практическую направленность и интенсивность обучения. И позволит повысить качество подготовки специалистов для Вооруженных Сил.