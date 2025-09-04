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В БГУИР состоялось торжественное открытие нового специализированного учебного класса

04 сентября 2025 07:47
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В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники состоялось торжественное открытие нового специализированного учебного класса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГУИР состоялось торжественное открытие нового специализированного учебного класса-2

Аудитория предназначена для проведения практических занятий с курсантами и студентами по нескольким дисциплинам‎. В классе развернуто 10 учебных точек, на каждой – автоматизированное рабочее место. Это обеспечивает максимальный охват и гибкость при выборе форм и способов обучения.

В БГУИР состоялось торжественное открытие нового специализированного учебного класса-4

Владимир Колегаев, начальник военного факультета БГУИР:
Этот класс собой полностью дублирует современную цифровую аппаратную Р-414МБРП. Грубо говоря, с колес снят КУНГ со всем цифровым оборудованием и размещен в классе. Помимо того, что в этой аппаратной имеется два рабочих места, в данном классе их организовано 10. С каждого автоматизированного рабочего места можно управлять оборудованием, которое расположено в станциях – это мультиплексорное оборудование и радиорелейные станции.

Аналог такого класса есть в Военной академии, однако в университете аудитория модернизирована, это значительно увеличивает практическую направленность и интенсивность обучения. И позволит повысить качество подготовки специалистов для Вооруженных Сил.

# БГУИР # Высшее образование в Беларуси # Вооруженные силы Республики Беларусь

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