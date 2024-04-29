Прямой эфир

В Минской области задержали 12 «закладчиков», работавших на один интернет-магазин

29 апреля 2024 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сотрудники наркоконтроля Минской области задержали 12 человек, которые работали на один и тот же интернет-магазин. Один из них иностранец, остальные – жители столицы и Минского района в возрасте от 26 до 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области задержали 12 «закладчиков», работавших на один интернет-магазин-1

Сергей Белоушко, начальник УНиПТЛ УВД Миноблисполкома:
Сотрудники наркоконтроля Минской области с ноября прошлого года по апрель нынешнего выявили 12 закладчиков, работавших на один из наркомаркетов. Через куратора получали крупные партии товара, делили на мелкие и распространяли через тайники.

В Минской области задержали 12 «закладчиков», работавших на один интернет-магазин-4

При себе и в закладках у задержанных обнаружено и изъято более 500 грамм различных наркотиков и психотропов: гашиш, метадон, марихуана, пара-метилэфедрон. Также по информации белорусских оперативников на территории Российской Федерации обнаружено и изъято 3 килограмма психотропных веществ, предназначенных для поставки на территорию республики.

В Минской области задержали 12 «закладчиков», работавших на один интернет-магазин-7

Следователями возбужден ряд уголовных дел за незаконный оборот наркотиков, в том числе в составе организованной группы. Максимальное наказание за подобные преступления – до 20 лет лишения свободы.

# Наркотики # общество # Сергей Белоушко

Другие новости рубрики

Все новости
«Помогать людям и достучаться до сердец». Евгений Пустовой рассказал о должности депутата и итогах ВНС
29 апреля 2024 09:45

«Помогать людям и достучаться до сердец». Евгений Пустовой рассказал о должности депутата и итогах ВНС

«Мы должны ценить ту страну, в которой живём». Вадим Боровик о ВНС и развитии Беларуси
29 апреля 2024 09:43

«Мы должны ценить ту страну, в которой живём». Вадим Боровик о ВНС и развитии Беларуси

Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Анонс ток-шоу «По существу»
29 апреля 2024 08:39

Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Анонс ток-шоу «По существу»

Вадим Елфимов: «Нет никакой необходимости для европейцев сдаваться России, ибо она никому не угрожает»
29 апреля 2024 08:09

Вадим Елфимов: «Нет никакой необходимости для европейцев сдаваться России, ибо она никому не угрожает»

МАЗ отчитался о работе в первом квартале года
29 апреля 2024 07:18

МАЗ отчитался о работе в первом квартале года

Делегаты ВНС в своих коллективах разъяснят суть национальной стратегии
29 апреля 2024 07:15

Делегаты ВНС в своих коллективах разъяснят суть национальной стратегии

В Минске планируют отремонтировать более 1 млн квадратных метров дорог
29 апреля 2024 07:11

В Минске планируют отремонтировать более 1 млн квадратных метров дорог

Минлесхоз планирует реализовать около 30 инвестпроектов
29 апреля 2024 06:42

Минлесхоз планирует реализовать около 30 инвестпроектов

Страстная седмица начинается у православных верующих
29 апреля 2024 06:28

Страстная седмица начинается у православных верующих

Олег Гайдукевич: «Я желаю Европе добра. Встаньте с колен, станьте независимыми!»
28 апреля 2024 19:54

Олег Гайдукевич: «Я желаю Европе добра. Встаньте с колен, станьте независимыми!»

Проверка на прочность! Как закаляют юных белорусов в военно-патриотических клубах?
28 апреля 2024 19:22

Проверка на прочность! Как закаляют юных белорусов в военно-патриотических клубах?

Фото с кумиром, шутки и сильная речь Президента. Что осталось за кадром ВНС
28 апреля 2024 18:38

Фото с кумиром, шутки и сильная речь Президента. Что осталось за кадром ВНС