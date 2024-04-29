В Минской области задержали 12 «закладчиков», работавших на один интернет-магазин

Сотрудники наркоконтроля Минской области задержали 12 человек, которые работали на один и тот же интернет-магазин. Один из них иностранец, остальные – жители столицы и Минского района в возрасте от 26 до 40 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Белоушко, начальник УНиПТЛ УВД Миноблисполкома:

Сотрудники наркоконтроля Минской области с ноября прошлого года по апрель нынешнего выявили 12 закладчиков, работавших на один из наркомаркетов. Через куратора получали крупные партии товара, делили на мелкие и распространяли через тайники.

При себе и в закладках у задержанных обнаружено и изъято более 500 грамм различных наркотиков и психотропов: гашиш, метадон, марихуана, пара-метилэфедрон. Также по информации белорусских оперативников на территории Российской Федерации обнаружено и изъято 3 килограмма психотропных веществ, предназначенных для поставки на территорию республики.