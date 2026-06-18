Новости по тегу #питьевая вода

Почти два миллиона человек сталкиваются с острой нехваткой воды.
Работы по модернизации водопроводных сетей продолжаются. В нынешнем году в Минской области планируют их заменить более 70 километров.
Из-за засухи основной источник питьевой воды города – водохранилище Амир Кабир – практически опустело. Сейчас там содержится лишь 8 % от общего объема. Этого количества Тегерану хватит всего на две недели.
Качество питьевой воды значительно улучшилось для нескольких тысяч человек, в том числе проживающих в сельской местности.
Одна из станций появилась и в агрогородке Будагово. Здесь проживает более 700 человек.
Каждый четвертый человек в мире не имеет доступа к чистой питьевой воде.
Внимание уделят как городам, так и малым населенным пунктам. Только за последние 4 года в центральном регионе уже запустили 220 станций для очистки воды.
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