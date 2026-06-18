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Новости по тегу #питьевая вода

В секторе Газа продолжается стремительное ухудшение гуманитарной ситуации
18 июня 2026 07:19

В секторе Газа продолжается стремительное ухудшение гуманитарной ситуации

В Столбцовском районе в 2025-м введены в эксплуатацию три станции обезжелезивания
18 февраля 2026 06:39

В Столбцовском районе в 2025-м введены в эксплуатацию три станции обезжелезивания

Из-за критической нехватки воды жителей Тегерана могут эвакуировать
09 ноября 2025 13:40

Из-за критической нехватки воды жителей Тегерана могут эвакуировать

В Минской области ввели в эксплуатацию более 150 станций очистки воды за 9 месяцев 2025-го
31 октября 2025 07:59

В Минской области ввели в эксплуатацию более 150 станций очистки воды за 9 месяцев 2025-го

С начала 2025-го в Минской области ввели в эксплуатацию более 150 станций очистки воды
20 октября 2025 14:08

С начала 2025-го в Минской области ввели в эксплуатацию более 150 станций очистки воды

Международные организации бьют тревогу из-за нехватки питьевой воды в мире
27 августа 2025 06:14

Международные организации бьют тревогу из-за нехватки питьевой воды в мире

В Минской области в течение 3 лет построят около 80 станций обезжелезивания
10 февраля 2025 14:43

В Минской области в течение 3 лет построят около 80 станций обезжелезивания