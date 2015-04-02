В Минской области введен запрет на лов рыбы

Новости Беларуси. В Минской области введены ограничения на лов рыбы. Согласно новой редакции правил рыболовного хозяйства , сроки весеннего запрета различаются в зависимости от регионов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области ограничения установлены с 1 апреля по 30 мая.

В этот период можно рыбачить только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом и только в светлое время суток с берега. Заходить в воду при этом запрещено.

Сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира при президенте усилили патрулирование рек и озер.