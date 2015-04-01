Новости Беларуси. Исторический центр Минска в 2015 году украсят новые скульптуры. Одна из них появится в Верхнем городе – это образ иконы Минской Божией Матери. Ее презентуют широкой публике летом в честь 500-летия явления святыни на водах Свислочи. Прозрачный обелиск будет имитировать реку, над которой возвысится ладья в виде птицы-вестника с иконой.

На создание этого памятного знака дал благословение митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Всея Беларуси Павел.

А вот на площади Свободы у городской Ратуши установят памятник композитору Станиславу Монюшко в компании не менее известной персоны – белорусского драматурга Винцента Дунина-Марцинкевича, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Павел Шикунец, директор КУП «Мінская спадчына»:

Практически уже прошел художественный совет этот памятник. И планируем в этом году реализовать его. В историческом центре все объекты, которые начали, мы должны закончить. Мы за территорией исторического центра занимаемся тоже реконструкцией памятников архитектуры, в том числе Академией искусств. В этом году мы начали Национальный художественный музей.