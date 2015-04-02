Актёр театра и кино Виталий Холодок рассказал, какое значение в его жизни имеют детские сказки

Персонажи из сказок каким-то образом проходят с Вами по жизни?

Виталий Холодок, актер театра и кино:

Конечно. Я даже не представляю себе жизнь без сказки. И, конечно же, первые сказки были белорусские, которые услышал от своей бабушки. О, моя великая рассказчица! Просто она рассказывала такие сказки, что сейчас такие нигде не услышишь, не увидишь и не прочтешь. Правда, я сейчас пытаюсь их восстановить.

Вы бы хотели, чтобы Ваши дети в будущем освоили эту достаточно нелегкую актёрскую профессию?

Виталий Холодок, актер театра и кино:

Хотел бы не хотел бы, как оно будет – не важно. Но я знаю одно: это абсолютно им не повредит, и чем бы они ни занимались, этот творческий подход у них будет.