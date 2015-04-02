2 апреля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра порывами до 15-20 м/с

Новости Беларуси. 2 апреля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Служба МЧС напоминает: при выходе на улицу необходимо учитывать сложные погодные условия.

Кроме того, возможны повреждения линий электропередачи, обрушения слабо укрепленных конструкций зданий, рекламных щитов, падение деревьев.

Спасатели рекомендуют в целях безопасности закрыть окна в доме. Автотранспорт парковать вдали от деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.