В Минской области вновь усилили контроль за купанием в водоёмах из-за жары

Новости Беларуси. Несмотря на пасмурные дни, следующая неделя вновь обещает быть жаркой. В связи с этим в Минской области усилен контроль за водоемами. В Клецком районе на акваториях ежедневно патрулируют спасатели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кроме того, к профилактическим рейдам подключается молодежь. Сотрудникам ОСВОД и милиции помогают ребята из отряда охраны правопорядка. Летний патруль проводят каждые выходные, когда на пляжах большое скопление людей. Активисты следят за безопасностью на берегу, а также напоминают отдыхающим правила поведения у водоемов. Отметим, что с начала купального сезона в Клецком районе случаи гибели на воде не зафиксированы.

Анжелика Кобрин, представительница Клецкого районного комитета БРСМ:

Мы выезжаем на водоемы и информируем людей по поводу того, как нужно правильно вести себя на водоемах. Также мы раздаем листовки. В алкогольном опьянении на воду выходить нельзя, заплывать за буйки тоже. Объясняем детям, как себя правильно нужно вести.