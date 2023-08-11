Лукашенко: отношения с ЕС терять нельзя

Государства Европейского союза – наши соседи, с ними терять отношения нельзя. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 11 августа, во время встречи с трудовым коллективом предприятий, расположенных на территории Национального аэропорта Минск, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко обозначил, что сейчас Беларусь сотрудничает прежде всего с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, но и о высокотехнологичном Западе забывать не стоит. Отношения с нашими соседями из Евросоюза терять нельзя. В стране к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Президент выразил убежденность, что в 2024-2025 году на мировой арене случатся серьезные изменения.