В Минской области планируют обновить более 3,5 тыс. кв.м асфальтового покрытия

От ямочного ремонта до масштабного озеленения районных центров. В Минской области в порядок приведут более полутысячи километров дорог с песчано-гравийным покрытием. Параллельно развернутся работы по ямочному ремонту – предстоит обновить свыше 3,5 тысячи квадратных метров асфальта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так в Старых Дорогах к работам приступили сразу по нескольким направлениям. Основная задача с наступлением плюсовых температур – обеспечить чистоту и безопасность дорожного покрытия. Коммунальщики проводят санитарную очистку улиц и придомовых территорий. Параллельно идет ямочный ремонт. Подсыпка улиц уже выполнена на площади в 18 тысяч квадратных метров.

Наталья Держанович, заместитель директора Стародорожского ЖКХ:

Ремонтируем и обновляем дорожные знаки, проводим санитарную обрезку деревьев. В 2026 году планируем провести ремонт уличной дорожной сети в объеме 19 тысяч квадратных метров. Это асфальтирование дорог, ямочный ремонт и ремонтное профилирование. Обновлять 36 километров дорожной разметки и 90 пешеходных переходов. Планируется высадить более 50 тысяч цветов, посадить 200 деревьев и 300 кустарников.

Только в 2025 году в Старых Дорогах отремонтировали около 68 тысяч квадратных метров уличной дорожной сети. Включая асфальтирование, ямочный ремонт, уборку и подсыпку. Кроме того, обновили не менее 39 километров дорожной разметки и 95 пешеходных переходов.