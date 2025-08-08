Прямой эфир

В Минской области в 2025-м планируется построить более 1,3 миллиона кв. м жилья

08 августа 2025 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Способствовать развитию малых населенных пунктов, в том числе агрогородков: более 1,3 миллиона квадратных метров жилья планируется построить в 2025 году в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них почти 900 тысяч квадратов – индивидуальное.

В Минской области в 2025-м планируется построить более 1,3 миллиона кв. м жилья-2

Так, в Жодино активно ведется застройка одного из микрорайонов. Недавно новоселами стали военнослужащие, сотрудники МЧС и МВД. В конце августа сдадут еще одну многоэтажку на 96 квартир. А до конца года планируется заложить фундаменты двух домов.

В Минской области в 2025-м планируется построить более 1,3 миллиона кв. м жилья-4

Максим Кучинский, заместитель директора по капитальному строительству УКС Жодино:
В перспективе сейчас идет проектирование третьего учредителя строительства в 9 микрорайоне, там будет 5 домов. Два дома по 40 квартир, общей площадью – 5 тысяч квадратов. Уже есть проекты, в ближайшее время они уходят на экспертизу. Начинаем проектирование еще трех домов, количеством 170 квартир. Все эти дома будут для нуждающихся, многодетных, а также для востребованных специальностей.

Что касается индивидуального жилья, то в Жодино возводят пять новых частных домов. Обладателями собственных квадратных метров станут многодетные семьи.

# Строительство # Государственная политика в области жилищного строительства

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская цементная отрасль стремительно увеличивает объёмы и темпы строительства
08 августа 2025 06:04

Белорусская цементная отрасль стремительно увеличивает объёмы и темпы строительства

Почти 100 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград указом Президента
07 августа 2025 19:39

Почти 100 представителей различных сфер деятельности удостоены госнаград указом Президента

Более 800 вариантов формы – в Минске продолжают работу школьные базары
07 августа 2025 17:47

Более 800 вариантов формы – в Минске продолжают работу школьные базары