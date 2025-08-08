В Минской области в 2025-м планируется построить более 1,3 миллиона кв. м жилья

Способствовать развитию малых населенных пунктов, в том числе агрогородков: более 1,3 миллиона квадратных метров жилья планируется построить в 2025 году в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них почти 900 тысяч квадратов – индивидуальное.

Так, в Жодино активно ведется застройка одного из микрорайонов. Недавно новоселами стали военнослужащие, сотрудники МЧС и МВД. В конце августа сдадут еще одну многоэтажку на 96 квартир. А до конца года планируется заложить фундаменты двух домов.

Максим Кучинский, заместитель директора по капитальному строительству УКС Жодино:

В перспективе сейчас идет проектирование третьего учредителя строительства в 9 микрорайоне, там будет 5 домов. Два дома по 40 квартир, общей площадью – 5 тысяч квадратов. Уже есть проекты, в ближайшее время они уходят на экспертизу. Начинаем проектирование еще трех домов, количеством 170 квартир. Все эти дома будут для нуждающихся, многодетных, а также для востребованных специальностей.

Что касается индивидуального жилья, то в Жодино возводят пять новых частных домов. Обладателями собственных квадратных метров станут многодетные семьи.