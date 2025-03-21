В Минской области увеличилась закрепляемость медиков

В медучреждениях центрального региона растет закрепляемость молодых специалистов. Этому способствуют льготы, надбавки и предоставление арендного жилья. Положительную динамику по кадровому обеспечению системы отметили на Пленуме Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обсудили и результаты системы наставничества. Именно здравоохранение – первая отрасль, где было разработано подобное положение. А для лучшей мотивации наставникам и руководителям интернатуры предусмотрели надбавки. Отдельная тема – выдача льготных кредитов молодым специалистам на приобретение домашнего имущества. Молодой специалист может получать помощь и льготы также в плане оздоровления.

Николай Кежун, заместитель первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения «Минской городской клинический центр психиатрии и наркологии»: Очень важно уделять также внимание учащейся молодежи, то есть учащихся медицинских колледжей, которые в Минской области. И для того чтобы как-то стимулировать не только учебу, но и какую-то социальную активность учащихся, студентов медколледжей, буквально даже в 2024 году 22 учащимся медицинских колледжей были вручены стипендии на сумму свыше 8 тысяч белорусских рублей.

Вячеслав Шило, председатель отраслевого профсоюза работников здравоохранения:

Задача, которую мы ставим на 2025 год, это в первую очередь работа с молодежью. Начиная, может быть, даже со школьной скамьи. Это профориентационная работа. Это работа уже среди студентов, которых готовят специалисты для нашей системы. Это вопросы встречи молодых специалистов в трудовых коллективах, для того чтобы закрепляемость росла.

Также акцент был сделан на профессиональное развитие кадров. Например, переподготовке врачей. При желании молодым специалистам будет предоставлена возможность повысить квалификацию. Лучшие медики, а это 14 специалистов, получили грамоты и благодарности.