Во Дворце Республики наградили лучших работников лесной отрасли
В Беларуси делается многое, чтобы лесные ресурсы использовались рационально и бережно. Этому особое внимание уделяет Президент. После того как минувшим летом в ряде районов разрушительный след оставил ураган, Александр Лукашенко тут же поручил наладить восстановление поврежденных насаждений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Над ликвидацией последствий непогоды трудились более 3 тысяч специалистов из всех регионов страны. Лучших из них 21 марта чествовали во Дворце Республики. Вальщики леса, трактористы, лесоводы, операторы специальных машин – заслуженными наградами отмечены около 300 человек. Более полугода они работали в командировках вдали от дома и семей.
Ветры повредили около 6 миллионов 600 тысяч кубометров древесины. Из 50 тысяч пострадавших гектаров почти половина нуждалась в проведении сплошных санитарных рубок. Благодаря сплоченности и усилиям специалистов сегодня основные работы завершены.
Андрей Новолаев, машинист лесозаготовительной машины лесопункта «Коммунары» Костюковичского лесхоза:
Приехали из Костюковичского лесхоза в Быховский лесхоз где-то в июле прошлого года. Гектаров 200 мы разработали за полгода, где-то так. Это все, можно сказать, процентов 90 был лежачий лес. Надо поднимать, раскряжевывать и убирать пни оставшиеся, чтобы было чисто, порядок.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
У нас еще предстоит объем работы. Насаждения расстроены. Ветер все-таки подорвал корневую систему. Поэтому тот объем, который я докладывал главе государства 11 октября, мы завершили. Но вместе с тем еще есть масса расстроенных насаждений, которые мы будем продолжать убирать.
Принять участие в восстановлении природного богатства нашей страны может любой желающий. Чтобы стать участником акции «Дай лесу новае жыццё», достаточно связаться с местным лесхозом или лесничеством.