Во Дворце Республики наградили лучших работников лесной отрасли

В Беларуси делается многое, чтобы лесные ресурсы использовались рационально и бережно. Этому особое внимание уделяет Президент. После того как минувшим летом в ряде районов разрушительный след оставил ураган, Александр Лукашенко тут же поручил наладить восстановление поврежденных насаждений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над ликвидацией последствий непогоды трудились более 3 тысяч специалистов из всех регионов страны. Лучших из них 21 марта чествовали во Дворце Республики. Вальщики леса, трактористы, лесоводы, операторы специальных машин – заслуженными наградами отмечены около 300 человек. Более полугода они работали в командировках вдали от дома и семей.

Ветры повредили около 6 миллионов 600 тысяч кубометров древесины. Из 50 тысяч пострадавших гектаров почти половина нуждалась в проведении сплошных санитарных рубок. Благодаря сплоченности и усилиям специалистов сегодня основные работы завершены.