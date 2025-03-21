В Минской области 13 районов приступили к севу яровых культур. Массовые работы ведут южные регионы. Минская область лидирует в стране по темпам закрытия влаги. Параллельно хозяйства занимаются подкормкой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В филиале «Минский» агрокомбината «Дзержинский» техника в поля вышла еще в начале марта. Погода позволяла. Здесь работают на опережение, чтобы все провести в оптимально сжатые сроки. И, конечно, согласно технологии. Сейчас идет подкормка озимых зерновых. Их посеяли на площади 10 тысяч гектаров с учетом рапса. К сезону в хозяйстве закупили новую технику. Приобрели три энергонасыщенных трактора. В середине апреля уже приступят к севу яровых культур. Ставку делают на кукурузу. Под нее отвели 6 тысяч гектаров.

Виталий Иванов, механизатор филиала «Минский» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»: В начале марта мы начали, солнце позволяет, погода, условия. В среднем за смену я делаю где-то 150-160 гектар. Это как бы хорошо. Норма у нас где-то больше 100. Сейчас вот подкормим, там дальше еще раз кормить будем. Потом уже комбайны будем готовить к уборке.

Андрей Чижевский, главный агроном филиала «Минский» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

Производим подкормку озимых зерновых, так скажем, уже на завершающей стадии. Надеемся, что в течение недели уже закончим. Подкормка производится азотными удобрениями. Она нужна для того, чтобы быстрее растение после, так скажем, зимней спячки проснулось, стимулировать его рост.

Всего в Минской области уже посеяли свыше 3 тысяч гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. На полях задействовано около 10 тысяч единиц сельхозтехники. В период весенних работ механизаторы трудятся даже ночью.