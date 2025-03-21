В МВД Беларуси опровергли ложную информацию об избиении российского стендап-комика

Информация не соответствует действительности. В МВД Беларуси отреагировали на публикации в некоторых сомнительных СМИ об избиении российского стендап-комика, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На известного под сценическим псевдонимом Артемия Останина на родине завели уголовное дело за шутки о военнослужащих. От правосудия он пытался уйти через аэропорт Минска. Здесь его и задержали белорусские силовики.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

Органами внутренних дел Беларуси пребывание данного гражданина на территории страны было признано нежелательным. В установленном порядке он был принудительно выслан с территории Республики Беларусь автомобильным транспортом под конвоем сотрудника ГУБОПиК. На границе с Российской Федерацией он был передан российским коллегам. При задержании, доставлении и этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось. Белорусские силовики действовали в полном соответствии с национальным законодательством.

В России в отношении Останина расследуется уголовное дело. Он подозревается в разжигании вражды и розни.