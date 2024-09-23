Генпрокуратуры Беларуси и Кубы намерены укреплять сотрудничество

У Вечного огня 23 сентября были представители Кубы. Делегация прокуратуры этой страны несколько дней работала в Минске. Обсуждалось сотрудничество с белорусскими правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сохранение исторической правды – это одно из направлений. Во всяком случае так определили генпрокуратуры двух стран. Для Беларуси Куба является одним из важнейших партнеров, в том числе и на правовом поле. После подписания в 2013 году соглашения о сотрудничестве генпрокуратур работа активно ведется по многим направлениям. Когда преступность приобрела транснациональный характер, такое международное сотрудничество необходимо для качественной борьбы с ней.

Ямила Пенья Охеда, генеральный прокурор Кубы:

Мы посетили ряд учреждений прокуратуры и убедились, что многие моменты нас связывают. Есть много молодых прокурорских работников, хорошая подготовка специалистов. Тем самым есть хорошая основа для дальнейшего развития взаимодействия и сотрудничества, целью которого является обеспечение соблюдения законности в наших странах.

Генпрокуратуры Беларуси и Кубы подписали программу сотрудничества на ближайшие два года. Запланирован ряд совместных мероприятий. Белорусская делегация получила приглашение принять участие в Международном совещании по уголовным наукам, которое пройдет на Кубе предстоящей весной.