Важный шаг к возрождению традиционных ремесел и развитию легкой промышленности. В Минской области торжественно открыли новое производство слуцких поясов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эргономичном помещении развернулось три цеха.

Здесь будет изготавливаться продукция для широкого потребления: рушники, пледы, одеяла, столовое белье. Оснащение – по последнему слову техники. В цехах современное высокопроизводительное оборудование по производству пряжи, продукции ткачества и изделий из льна. Особое внимание уделили созданию комфортных условий труда. Помещения светлые и просторные, соответствуют современным требованиям. Цеха оборудованы мощной вентиляцией, которая необходима при работе с ткацкими станками.

Светлана Бондарчук, директор предприятия «Слуцкие пояса»: Используется котельная на местных видах топлива, очищенные пеллеты. Это тоже улучшение труда, то есть мы абсолютно независимы от каких-то внешних факторов. Мы устанавливаем себе достаточно комфортную температуру и для оборудования, и особенно для людей. Люди могут спокойно двигаться, не надевать какую-то дополнительную защиту. У них здесь условия, конечно, улучшены.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Эта площадка 1980-х годов постройки. Соответственно, энергосбережение, условия труда не соответствуют сегодняшним реалиям. Поэтому было принято решение: мы построили такое здание, мы почти в половину сократили производственные площади. При этом руководитель сегодня, когда мы ходили смотреть, подчеркивает, что мы практически удвоим объем производства промышленной продукции.

Масштабный проект реализовали благодаря поддержке Управления делами Президента Беларуси. Отметим, сегодня в стране оказывается помощь десяти предприятиям, которые занимаются производством художественных народных ремесел. На этих производствах трудятся более тысячи талантливых мастеров-ремесленников.