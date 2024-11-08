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Лукашенко: работает Витебская область из рук вон плохо или, как в деревне называется, абы з рук

08 ноября 2024 13:51
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В следующей пятилетке нужно окончательно решить вопрос по Витебской области. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, принимая участие в областном фестивале «‎Дожинки»‎ в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: работает Витебская область из рук вон плохо или, как в деревне называется, абы з рук-2

Северный регион принято называть зоной рискованного земледелия. Этот климатический фактор, с одной стороны, учитывают при работе аграрии, с другой – понимает Президент. Но даже в сложных условиях можно трудиться. И каждый белорус это должен не просто понимать, а взять в работе за железное правило. Ведь сегодня как никогда важен результат. И, конечно, качественный.

Лукашенко: я делал и буду делать все для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой и мирной – подробности здесь.

Лукашенко: работает Витебская область из рук вон плохо или, как в деревне называется, абы з рук-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну и что будем делать с Витебской областью?
– Александр Григорьевич, корма заготовили…
– Да не надо, не надо. Не ищите, что вы что-то хорошо сделали. Корма и прочее. Что будем делать с областью.
– Молоком заниматься.
– Я вас хочу предупредить: в марте, если этот Президент останется, вы мне до сантиметра доложите (вместе с помощниками, ответственными за область, губернатором), что мы будем делать с Витебской областью. Работает Витебская область – не для праздника сказано – из рук вон плохо или, как в деревне называется, абы з рук. Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть.

# Александр Лукашенко

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