Лукашенко: работает Витебская область из рук вон плохо или, как в деревне называется, абы з рук

Северный регион принято называть зоной рискованного земледелия. Этот климатический фактор, с одной стороны, учитывают при работе аграрии, с другой – понимает Президент. Но даже в сложных условиях можно трудиться. И каждый белорус это должен не просто понимать, а взять в работе за железное правило. Ведь сегодня как никогда важен результат. И, конечно, качественный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну и что будем делать с Витебской областью?

– Александр Григорьевич, корма заготовили…

– Да не надо, не надо. Не ищите, что вы что-то хорошо сделали. Корма и прочее. Что будем делать с областью.

– Молоком заниматься.

– Я вас хочу предупредить: в марте, если этот Президент останется, вы мне до сантиметра доложите (вместе с помощниками, ответственными за область, губернатором), что мы будем делать с Витебской областью. Работает Витебская область – не для праздника сказано – из рук вон плохо или, как в деревне называется, абы з рук. Нет порядка, нет дисциплины, нет ответственности. Жуть.