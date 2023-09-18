Новости Беларуси. Несмотря на то, что в полях еще кипит работа, свежий урожай уже можно найти на торговых площадках. Так, в Минской области стартует сезон сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они пройдут в восьми городах.

Фрукты, овощи, мясные и молочные продукты, кулинария и кондитерские изделия – откроют продажи не только хозяйства, но и предприниматели, а также ремесленники. В Молодечно торговый день пройдет 30 сентября. Затем эстафету примут другие крупные города региона.

Елена Белонович, начальник отдела торговли и услуг Молодечненского райисполкома:

Ярмарки пользуются очень большим спросом. Люди их ждут. И, конечно, мы как власть заинтересованы более широко представлять предприятия и всех участников, которые заявляются. Поэтому люди с удовольствием ждут этого дня, они приходят, потому что в одном месте можно купить не только сельскохозяйственную продукцию, но и в том числе еще сопутствующие для себя товары.