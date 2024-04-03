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«Наши школы уже практически превратились в рестораны» – работник Комбината школьного питания

03 апреля 2024 18:06
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

«Никто же вам в рот это не пихает». Никита Рачиловский высказал мнение о фастфуде – читайте здесь.

«Наши школы уже практически превратились в рестораны» – работник Комбината школьного питания-1

Андрей Русалеев, начальник производственного участка Партизанского района Комбината школьного питания Минска:
Наши школы уже практически превратились в рестораны, потому что мы предлагаем широкий ассортимент. Это уже не стандартная котлета с пюре и каши. Если вы посмотрите современное школьное меню, оно разнообразно, не повторяется даже дважды в месяц. Классические запеканки, которые дети не хотели есть, мы превратили в сырники, дали шоколадный соус.

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# Здоровое питание # общество # Григорий Азарёнок

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