«Наши школы уже практически превратились в рестораны» – работник Комбината школьного питания

«Никто же вам в рот это не пихает». Никита Рачиловский высказал мнение о фастфуде – читайте здесь.

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Андрей Русалеев, начальник производственного участка Партизанского района Комбината школьного питания Минска:

Наши школы уже практически превратились в рестораны, потому что мы предлагаем широкий ассортимент. Это уже не стандартная котлета с пюре и каши. Если вы посмотрите современное школьное меню, оно разнообразно, не повторяется даже дважды в месяц. Классические запеканки, которые дети не хотели есть, мы превратили в сырники, дали шоколадный соус.