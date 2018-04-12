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В Минской области сотрудники ГАИ объявили акцию «Трезвый водитель»: в большие выходные контроль на дорогах будет усилен

12 апреля 2018 13:48
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Минской области объявляют о начале акции «Трезвый водитель», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области сотрудники ГАИ объявили акцию «Трезвый водитель»: в большие выходные контроль на дорогах будет усилен -1

Впереди – длинные выходные, поэтому контроль на дорогах, вблизи магазинов и подъездов к местам развлекательных мероприятий будет особенным. Не рискуйте своей жизнью и жизнью других людей, соблюдайте требования правил дорожного движения.

В Минской области сотрудники ГАИ объявили акцию «Трезвый водитель»: в большие выходные контроль на дорогах будет усилен -3

# общество # Вождение в нетрезвом виде # Фотофакт

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