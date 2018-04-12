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Путь к забытому краю: дорога к деревне Смычка, где живет только один житель, весной превратилась в болото

12 апреля 2018 13:38
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Новости Беларуси. Накануне наша съемочная группа чуть не заночевала в глухом поле. А именно – на пути к деревне Смычка Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Путь к забытому краю: дорога к деревне Смычка, где живет только один житель, весной превратилась в болото -1

Корреспондент Анастасия Хоботова отправилась в населенный пункт, дороги у которого, считай, нет. Она-то есть – теоретически. Но на деле, особенно весной, там – сплошное болото.

Путь к забытому краю: дорога к деревне Смычка, где живет только один житель, весной превратилась в болото -3

Путь к забытому краю: дорога к деревне Смычка, где живет только один житель, весной превратилась в болото -5

В Смычке только единственная жительница – 80-летняя бабушка Валентина Качур. Ни пенсию к ней не довезти, ни автолавку отправить. А недавно пожилой женщине стало плохо – «скорая» к ней так и не доехала. Естественно, что таких дорог по всей стране – тысячи километров. Но мера терпения – не может быть бесконечной.

Путь к забытому краю: дорога к деревне Смычка, где живет только один житель, весной превратилась в болото -7

Путь к забытому краю: дорога к деревне Смычка, где живет только один житель, весной превратилась в болото -9

Путь к забытому краю: дорога к деревне Смычка, где живет только один житель, весной превратилась в болото -11

Путь к забытому краю: дорога к деревне Смычка, где живет только один житель, весной превратилась в болото -13

Путь к забытому краю: дорога к деревне Смычка, где живет только один житель, весной превратилась в болото -15

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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