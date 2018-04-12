Путь к забытому краю: дорога к деревне Смычка, где живет только один житель, весной превратилась в болото

Новости Беларуси. Накануне наша съемочная группа чуть не заночевала в глухом поле. А именно – на пути к деревне Смычка Пуховичского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Корреспондент Анастасия Хоботова отправилась в населенный пункт, дороги у которого, считай, нет. Она-то есть – теоретически. Но на деле, особенно весной, там – сплошное болото.

В Смычке только единственная жительница – 80-летняя бабушка Валентина Качур. Ни пенсию к ней не довезти, ни автолавку отправить. А недавно пожилой женщине стало плохо – «скорая» к ней так и не доехала. Естественно, что таких дорог по всей стране – тысячи километров. Но мера терпения – не может быть бесконечной.